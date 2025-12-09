«Ваша стойкость — пример для поколений»: в Казани чествовали героев Отечества

Мухаметшин поблагодарил ветеранов, «чьи трудовые и ратные свершения стали краеугольным камнем успешного развития республики». «Ваша стойкость — пример для всех поколений. Склоняем голову перед мужеством тех, кто продолжает традиции верного и самоотверженного служения Отчизне и сегодня выступает образцом доблести и чести. Речь об участниках специальной военной операции, о тех, кто сегодня не с нами, кто ушел из жизни, защищая Родину, кто находится на лечении и восстановлении. Сил вам и скорейшего выздоровления», — отметил он.