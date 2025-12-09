Baza: пропавшая в Москве модель Тартанова найдена в больнице

Канал раскрыл, что женщина переехала в Москву несколько лет назад, после чего пыталась построить карьеру модели и ходила по кастингам. При этом в Краснодаре у нее остался 16-летний сын, который живет с отцом — бывшим мужем Тартановой. С ними она почти не общалась и только недавно начала помогать деньгами.