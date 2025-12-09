Суд оштрафовал клинику за требование приятной внешности в вакансии

Лебедева напомнила, что российское законодательство запрещает дискриминацию работников по признакам пола, расы, национальности, языка, цвета кожи, происхождения, инвалидности, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также другим обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами работников.