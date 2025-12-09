Ричмонд
Более двух тысяч человек приняли участие в акциях ко Дню героев Отечества

Более 2 тысяч человек приняли участие в акциях ко Дню героев Отечества в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Более двух тысяч активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской роты» приняли участие в акциях ко Дню героев Отечества в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Первая акция прошла в мемориально-парковом комплексе, посвященном 65-летию победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Там более тысячи активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской роты» возложили цветы к монументу «Рабочий и солдат», а также почтили память павших минутой молчания.

«Сегодня мы вспоминаем тех, кто работал в тылу, именно поэтому мы выбрали памятник “Рабочий и солдат”. Потому что рабочие, как во Вторую мировую войну, так и сейчас, трудятся, не покладая рук, для нашей общей победы», — сказал начальник федерального штаба «Волонтерской роты» Дмитрий Потапов.

Другая часть активистов МГЕР и «Волонтерской роты» — также более тысячи человек — совместно с участниками специальной военной операции, организовали торжественное шествие на Университетской площади МГУ. Участники шествия пронесли баннер с изображением воинов разных эпох — защитников Руси, героев Отечественной войны 1812 года, бойцов Великой Отечественной войны и СВО, а также с надписью «Россия — родина героев». В конце акции активисты развернули георгиевскую ленту в форме символа V.

«Сегодня в Москве активисты почтили память героев отечества. Помнить тех, кто защищал и защищает родину — это наш долг. Героизм не имеет срока давности, а честь и отвага передаются из поколения в поколение. Россия была, есть и будет родиной героев», — прокомментировал РИА Новости председатель МГЕР Антон Демидов.

День героев Отечества отмечают в России 9 декабря. Праздник был утвержден в феврале 2007 года поправками в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

