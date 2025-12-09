Омские кладбища ждет оцифровка: в бюджете уже заложено 15 млн рублей

На территории Омска действует 20 кладбищ, из них 9 — открытых для новых захоронений. Общая площадь — 390 гектаров. Ведется строительство нового западного кладбища, а также проектируются еще два — в районе Морозовки и в сельских поселениях. Кроме того, в 2026 году запланирован ремонт дорог на Ново-Южном кладбище на сумму 20 млн рублей.