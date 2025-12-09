Омские кладбища ждет оцифровка: в бюджете уже заложено 15 млн рублей

«Каждый житель сможет в онлайн-режиме зайти на сайт и посмотреть, кто где захоронен», — рассказал начальник отдела КБХ департамента городского хозяйства администрации города Омска Дмитрий Байков.
Одной из острых проблем остаются самовольные захоронения, в том числе на закрытых кладбищах. Между тем, захоронение без разрешения квалифицируется как административное правонарушение.
«В случае самозахвата территории или самовольного захоронения администрация выезжает, проводит замеры и составляет протокол по статье 40.1 КоАП Омской области», — рассказал Дмитрий Байков.
Земля на муниципальных кладбищах предоставляется бесплатно — в отличие от услуг частных ритуальных агентов, которые часто выдают плату за землю за обязательную.
«Оплачивается только работа: копка могилы, установка ограждения. Мы обращаем внимание омичей, что КСУ проводит работы также в рамках специального государственного перечня услуг. В этот список входят ритуальные принадлежности, а также работы по захоронению», — подчеркнула и.о. директора бюджетного учреждения города Омска «Комбинат специальных услуг» Ольга Котюргина.
Еще одна хроническая проблема — мусор на кладбищах. Региональный оператор вывозит отходы только с контейнерных площадок и заранее согласованных точек. Однако многие омичи оставляют мусор прямо на аллеях, в канавах и у могил.
«У нас есть собственная техника, которая с апреля по ноябрь ежедневно работает на кладбищах. Собираем мусор вручную и с помощью спецтехники, формируем транспортные партии для регионального оператора. Но, когда люди бросают мусор внутри аллей, это в разы удлиняет процессы уборки», — пояснила она.
Также остро стоит вопрос самовольной высадки деревьев. Люди сажают сосны и березы на могилах, но со временем перестают ухаживать за ними. Деревья падают при ураганах, разрушая надмогильные сооружения. При этом, по решению горсовета, уход за зелеными насаждениями в границах выделенного участка — обязанность родственников умершего, а не КСУ.
На территории Омска действует 20 кладбищ, из них 9 — открытых для новых захоронений. Общая площадь — 390 гектаров. Ведется строительство нового западного кладбища, а также проектируются еще два — в районе Морозовки и в сельских поселениях. Кроме того, в 2026 году запланирован ремонт дорог на Ново-Южном кладбище на сумму 20 млн рублей.