Летчик рассказал Путину о своем героическом отце

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Летчик-испытатель филиала компании «Яковлев», командир летного отряда Леонид Чикунов рассказал президенту России Владимиру Путину о своем героическом отце, который с 17 лет сражался с противником в годы Великой Отечественной войны.
«Уважаемые товарищи, милые дамы, дорогой Владимир Владимирович, сегодня переполняют чувства радости, благодарности гордости за свою великую страну, за авиацию, за наших отцов и дедов, за своего отца, героя Великой Отечественной войны, который, пережив первый, самый страшный год блокады в Ленинграде в 16 лет, с 17 лет с мая 1943 года громил немцев в пехоте», — сказал Чикунов на церемонии вручения Героям России медалей «Золотая Звезда».
Он отметил, что его отец сражался с противником «с любимым автоматом ППШ», а иногда и с саперной лопаткой, штурмовал Восточный вал, форсировал Днепр.
«С 6 по 7 ноября 1943 года освобождал Киев, Ровно, Васильков, Дубно, Львов, Краков. Уже в Северной Словакии был тяжело ранен и остался без ноги, как в том фильме “Вечный зов”. Когда он оказался в госпитале, молодой, быстрый, ловкий — он был чемпионом Ленинграда по спортивной гимнастике», — добавил Чикунов.
По его словам, вернувшись домой, отец помогал в отстройке ГЭС, устанавливал электрические машины на атомных подводных лодках.