Летчик рассказал Путину о своем героическом отце

«Уважаемые товарищи, милые дамы, дорогой Владимир Владимирович, сегодня переполняют чувства радости, благодарности гордости за свою великую страну, за авиацию, за наших отцов и дедов, за своего отца, героя Великой Отечественной войны, который, пережив первый, самый страшный год блокады в Ленинграде в 16 лет, с 17 лет с мая 1943 года громил немцев в пехоте», — сказал Чикунов на церемонии вручения Героям России медалей «Золотая Звезда».