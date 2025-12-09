Указ о призыве на сборы-2026: кого и куда призовут и кому положена отсрочка

Согласно указу, сборы будут организованы не только в армии, но и в Росгвардии, воинских формированиях МЧС, органах госохраны и ФСБ. За их подготовку отвечают правительство и региональные власти. Как отметил адвокат Сарбаев, такие сборы проводятся в стране ежегодно и регламентированы законом о воинской обязанности. Он также обратил внимание, что в тексте указа два пункта засекречены — предположительно, о численности призываемых и сроках. Эти два пункта, по его словам, вызывают наибольшие вопросы.