Указ о призыве на сборы-2026: кого и куда призовут и кому положена отсрочка

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на плановые военные сборы в 2026 году. Документ, как следует из данных на портале правовой информации, уже действует. Суть мероприятия и то, кого оно затронет, разъяснили эксперты — адвокат Григорий Сарбаев и юрист Сергей Ефимов.
Согласно указу, сборы будут организованы не только в армии, но и в Росгвардии, воинских формированиях МЧС, органах госохраны и ФСБ. За их подготовку отвечают правительство и региональные власти. Как отметил адвокат Сарбаев, такие сборы проводятся в стране ежегодно и регламентированы законом о воинской обязанности. Он также обратил внимание, что в тексте указа два пункта засекречены — предположительно, о численности призываемых и сроках. Эти два пункта, по его словам, вызывают наибольшие вопросы.
При этом продолжительность таких сборов по закону не может превышать двух месяцев, а призывать на них гражданина вправе не чаще чем раз в три года.
«Ни на какой фронт этих людей никто не пошлет. Это наш государственный резерв. Такая система всю жизнь у нас существовала», — заверил руководитель экспертной группы по обороне Госдумы Борис Усвяцов.
По его словам, резервисты на сборах просто обновляют свои навыки.
На практике, как уточнил юрист Сергей Ефимов, Генштаб направит в военкоматы директиву, после чего начнется рассылка повесток. Неявка без уважительной причины грозит штрафом от 10 до 30 тысяч рублей, уголовная ответственность за это не предусмотрена. Военкомат обязан принять меры по доставке тех, кто не явился по повестке, если причина была неуважительной.
Под сборы подпадают те, кто состоит на воинском учете в запасе. Это мужчины, отслужившие «срочку» или по контракту, не служившие, но достигшие 30 лет или ранее имевшие отсрочку, выпускники военных кафедр, а также женщины с военно-учетными специальностями — например, в медицине или связи.
Закон предусматривает широкий список освобождений от сборов. В него входят лица, не годные по здоровью, педагоги, студенты-очники, многодетные отцы с несовершеннолетними детьми, отцы-одиночки, мужчины, у которых жены находятся на позднем сроке беременности, и лица, осуществляющие постоянный уход за родственниками. Освобождены также депутаты всех уровней, сотрудники силовых ведомств, авиационного и железнодорожного транспорта и работники сельского хозяйства в период посевной и уборки, передает news.ru.