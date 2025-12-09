На Автозаводской линии метро обкатывают новый пятивагонный поезд «Минск 2024»

Днем на Автозаводской линии пассажиры смогли увидеть новый инновационный поезд «Минск 2024», который проходит обкатку. Состав двигался с остановками на станциях, а внутри находились работники электродепо «Могилевское» (к которому приписан данный поезд) и специалисты сервисной группы завода-производителя «Метровагонмаш». Они следили за параметрами оборудования и тестировали поезд непосредственно на линии.
Как напомнили в метрополитене, в феврале 2025 года между российским заводом «Метровагонмаш» и Минским метрополитеном был подписан контракт на поставку 20 вагонов метро «Минск 2024» для белорусской подземки. Это четыре пятивагонных поезда, которые будут задействованы на Автозаводской линии и заменят старые составы с истекающим сроком эксплуатации.
Первые два поезда из новой партии уже доставлены в белорусскую столицу: на одном из них проводятся пусконаладочные работы, а другой находится на обкатке. Остальные два состава прибудут в ближайшее время.