На Автозаводской линии метро обкатывают новый пятивагонный поезд «Минск 2024»

Как напомнили в метрополитене, в феврале 2025 года между российским заводом «Метровагонмаш» и Минским метрополитеном был подписан контракт на поставку 20 вагонов метро «Минск 2024» для белорусской подземки. Это четыре пятивагонных поезда, которые будут задействованы на Автозаводской линии и заменят старые составы с истекающим сроком эксплуатации.