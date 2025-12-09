Ричмонд
На Автозаводской линии метро обкатывают новый пятивагонный поезд «Минск 2024»

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Автозаводской линии Минского метрополитена осуществляется обкатка нового пятивагонного поезда «Минск 2024». Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на метрополитен.

Днем на Автозаводской линии пассажиры смогли увидеть новый инновационный поезд «Минск 2024», который проходит обкатку. Состав двигался с остановками на станциях, а внутри находились работники электродепо «Могилевское» (к которому приписан данный поезд) и специалисты сервисной группы завода-производителя «Метровагонмаш». Они следили за параметрами оборудования и тестировали поезд непосредственно на линии.

Как напомнили в метрополитене, в феврале 2025 года между российским заводом «Метровагонмаш» и Минским метрополитеном был подписан контракт на поставку 20 вагонов метро «Минск 2024» для белорусской подземки. Это четыре пятивагонных поезда, которые будут задействованы на Автозаводской линии и заменят старые составы с истекающим сроком эксплуатации.

Первые два поезда из новой партии уже доставлены в белорусскую столицу: на одном из них проводятся пусконаладочные работы, а другой находится на обкатке. Остальные два состава прибудут в ближайшее время.