Эксперты поделились рекомендациями по подготовке к выходу на пенсию

По данным Социального фонда России в Ростовской области на начало 2025 года проживало свыше 1 миллиона пенсионеров. В 2026 году право на получение пенсии по старости получат женщины, достигшие возраста 59 лет, и мужчины в возрасте от 64 лет. При этом они должны иметь не менее 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Для будущих пенсионеров эксперты Сбера подготовили рекомендации, которые помогут оформить пенсионные выплаты.
Во-первых, подготовьтесь заранее: соберите полный комплект документов перед подачей заявления на пенсию. Убедитесь, что у вас есть паспорт (либо вид на жительство), бумаги, подтверждающие ваш рабочий стаж (например, трудовая книжка или договора). Если книжки нет, подойдут любые справки от работодателей. Дополнительно подготовьте документы, подтверждающие ваше право на пенсионные выплаты. Чтобы избежать проблем с расчетом пенсии, проверьте правильность записей в трудовой книжке и, при необходимости, внесите исправления заблаговременно.
На втором этапе определитесь, каким образом вам будет удобнее получать пенсию. Есть два основных варианта: получение денег через почтовое отделение либо зачисление на банковскую карту. Почта обеспечивает привычный и проверенный временем способ доставки пенсий — наличные будут приходить ежемесячно прямо на дом или в выбранное вами отделение связи.
Второй вариант — использование банковской карты — становится все популярнее благодаря своему удобству и безопасности. Карточка надежно защищает ваши средства от случайной утраты или повреждения, а также дает возможность совершать платежи и переводы дистанционно, включая оплату коммунальных услуг и покупок в интернете.
Подавать заявления необходимо за месяц до наступления пенсионного возраста. Одно заявление — для назначения пенсии, другое — для выбора способа ее получения. Это можно сделать самостоятельно, но также можно обратиться за помощью к специалистам банка. В этом случае не нужно будет посещать территориальный орган СФР или МФЦ или можно сэкономить время на онлайн-оформлении.
Антон Усачев, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: из личного архива, предоставлено пресс-службой банка.
— Для более чем миллиона пенсионеров Ростовской области выход на заслуженный отдых — важный жизненный этап. Наша задача — сделать так, чтобы процедура оформления пенсии была для них максимально понятной и комфортной, — рассказал заместитель управляющего Ростовского отделения Сбербанка Антон Усачев.