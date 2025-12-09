Эксперты поделились рекомендациями по подготовке к выходу на пенсию

По данным Социального фонда России в Ростовской области на начало 2025 года проживало свыше 1 миллиона пенсионеров. В 2026 году право на получение пенсии по старости получат женщины, достигшие возраста 59 лет, и мужчины в возрасте от 64 лет. При этом они должны иметь не менее 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Для будущих пенсионеров эксперты Сбера подготовили рекомендации, которые помогут оформить пенсионные выплаты.