В Самаре депутаты раскритиковали проект межвузовского кампуса на 45 млрд рублей

Кроме того, выяснилось, что хотя объект планируется сдать к 1 сентября 2030 года, к началу 2026 года банк-партнер уйдет из проекта, и будет продано 100% долей в уставном капитале концессионера новому партнеру. Также депутаты усомнились в реальности создания инфраструктуры для кампуса (проект включает гостиничный, учебно-лабораторные комплексы ФОК, спортплощадки и испытательные полигоны) и оправданности затрат в размере 45 млрд руб.