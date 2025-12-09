В 2026 году омичи съедутся на военные сборы

8 декабря президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году военных сборов для граждан РФ, находящихся в запасе. Это напрямую коснется и омичей.
Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, людей направят для прохождения службы не только в Вооруженные Силы, но и в войска Национальной гвардии, спасательные воинские формирования, органы госохраны и ФСБ.
К призыву подлежат лица, прошедшие военную службу, выпускники военных учебных заведений. Также те, кто отслужил альтернативную гражданскую службу или ранее был освобожден от призыва, в том числе по возрасту. Продолжительность сборов не превысит двух месяцев.
Организация мероприятий возложена на правительство и региональные органы исполнительной власти.
