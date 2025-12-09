В 2026 году омичи съедутся на военные сборы

К призыву подлежат лица, прошедшие военную службу, выпускники военных учебных заведений. Также те, кто отслужил альтернативную гражданскую службу или ранее был освобожден от призыва, в том числе по возрасту. Продолжительность сборов не превысит двух месяцев.