Путин пообщался с семьей погибшего Героя России Афанасьева

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с семьей погибшего Героя России Никиты Афанасьева после церемонии награждения.
Во вторник, в День Героев Отечества, Путин в Кремле вручил медали «Золотая Звезда» Героям России. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, звание Героя РФ посмертно было присвоено сержанту Никите Афанасьеву. Путин вручил «Золотую звезду» семье погибшего.
После церемонии глава государства пригласил героев России в Александровский зал Большого Кремлевского дворца, где пообщался с награжденными и сфотографировался с ними. Среди участников общения была семья Афанасьева.
Президент побеседовал с детьми погибшего Героя России, поинтересовался, чем они занимаются, какие предметы в школе ставят в приоритет. Одна из дочерей Афанасьева рассказала, что учится в 9 классе и планирует сдавать экзамен по биологии.
«Это очень перспективное направление» — отметил Путин.
Президент поинтересовался у девочки, куда она планирует поступать после 11 класса. Дочь Героя России призналась, что выберет Спортивный университет в Санкт-Петербурге.
«Лесгафта, да? Это хороший вуз, с хорошими традициями», — заметил глава государства.