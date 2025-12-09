Эксперт раскрыла правду о влиянии черники на глаза

Офтальмолог Сабина Ашрафова в разговоре с NEWS.ru объяснила, что черника действительно полезна для глаз, но ее эффект проявляется постепенно. Для результата ягоду нужно есть регулярно, а не ждать мгновенного улучшения зрения после одной порции.
— Черника действительно обладает уникальными свойствами, которые поддерживают здоровье глаз. Это связано с высоким содержанием антиоксидантов, включая антоцианы — пигменты, придающие ягоде ее цвет, — отметила эксперт.
Оказалось, антоцианы помогают восстановлению зрения после яркого света, поддерживают сетчатку и укрепляют стенки сосудов. Кроме того, в чернике содержатся витамины A, C, группы B, а также минералы — марганец, кальций и железо. Эти вещества улучшают кровообращение, обладают противовоспалительным действием и полезны не только для глаз, но и для иммунитета, кожи и работы желудочно-кишечного тракта.
