Эксперт раскрыла правду о влиянии черники на глаза

Оказалось, антоцианы помогают восстановлению зрения после яркого света, поддерживают сетчатку и укрепляют стенки сосудов. Кроме того, в чернике содержатся витамины A, C, группы B, а также минералы — марганец, кальций и железо. Эти вещества улучшают кровообращение, обладают противовоспалительным действием и полезны не только для глаз, но и для иммунитета, кожи и работы желудочно-кишечного тракта.