В Ростовской области ужесточили наказание для осужденной за пьяное вождение

Садилась за руль в пьяном виде: на Дону ужесточили наказание для нарушительницы ПДД.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области по требованию прокуратуры ужесточили наказание для женщины, осужденной за неоднократное вождение в пьяном виде.

Ранее в Шахтинском городском суде 31-летняя подсудимая получила 2 года условно с испытательным сроком в три года. Тогда же ей на два года запретили садиться за руль.

Гособвинитель не согласился с итоговым наказанием и обратился в Ростовский областной суд. В апелляционной инстанции пересмотрели дело (ч. 2 ст. 264.1 УК РФ) и изменили приговор. Теперь нарушительница ПДД должна провести срок в колонии-поселении.

