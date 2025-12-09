В Ростовской области ужесточили наказание для осужденной за пьяное вождение

В Ростовской области по требованию прокуратуры ужесточили наказание для женщины, осужденной за неоднократное вождение в пьяном виде.
Ранее в Шахтинском городском суде 31-летняя подсудимая получила 2 года условно с испытательным сроком в три года. Тогда же ей на два года запретили садиться за руль.
Гособвинитель не согласился с итоговым наказанием и обратился в Ростовский областной суд. В апелляционной инстанции пересмотрели дело (ч. 2 ст. 264.1 УК РФ) и изменили приговор. Теперь нарушительница ПДД должна провести срок в колонии-поселении.
