В Совфеде предложили маркировать конфеты с алкоголем

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. На конфетах со спиртным должна быть маркировка, запрещающая продавать их детям на онлайн-площадках, при этом полное приравнивание алкогольных конфет к спиртным напиткам вряд ли оправдано, сказал РИА Новости сенатор Игорь Мурог.
Школьники массово скупают конфеты-рюмки с крепким алкоголем. Шоколадные «бутылочки» и их аналоги подростки заказывают на маркетплейсах, сообщает Telegram-канал Baza.
«Следует предусмотреть маркировку, отражающую содержание алкоголя, а также запретить продажу таких товаров несовершеннолетним», — отметил политик.
По его словам, ситуация с продажей конфет, содержащих алкоголь, показывает, что этот рынок нуждается в более строгом регулировании.
«Подростки нередко не понимают, что даже пара таких сладостей способна вызвать серьёзное недомогание. Чтобы предотвратить подобные случаи, стоит обязать онлайн-площадки проверять возраст покупателей при оформлении заказов на продукцию с алкоголем, включая кондитерские изделия», — считает он.
Мурог напомнил, что аналогичные ограничительные меры уже работают в отношении энергетических напитков и сигарет — их механизм можно адаптировать и для интернет-торговли.
«Полное приравнивание алкогольных конфет к спиртным напиткам вряд ли оправдано, но более чёткие правила необходимы», — полагает законодатель.
Без этих мер, отметил политик, вирусные интернет‑тренды лишь подогревают интерес подростков к спиртному в «игровой» форме. «А ведь главная задача государства и родителей — оградить детей от незаметного приобщения к алкоголю», — заключил Мурог.