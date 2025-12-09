В Совфеде предложили маркировать конфеты с алкоголем

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. На конфетах со спиртным должна быть маркировка, запрещающая продавать их детям на онлайн-площадках, при этом полное приравнивание алкогольных конфет к спиртным напиткам вряд ли оправдано, сказал РИА Новости сенатор Игорь Мурог.