Ричмонд
-8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Совфеде предложили маркировать конфеты с алкоголем

Сенатор Мурог: конфеты со спиртным надо маркировать для запрета их продаж детям.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. На конфетах со спиртным должна быть маркировка, запрещающая продавать их детям на онлайн-площадках, при этом полное приравнивание алкогольных конфет к спиртным напиткам вряд ли оправдано, сказал РИА Новости сенатор Игорь Мурог.

Школьники массово скупают конфеты-рюмки с крепким алкоголем. Шоколадные «бутылочки» и их аналоги подростки заказывают на маркетплейсах, сообщает Telegram-канал Baza.

«Следует предусмотреть маркировку, отражающую содержание алкоголя, а также запретить продажу таких товаров несовершеннолетним», — отметил политик.

По его словам, ситуация с продажей конфет, содержащих алкоголь, показывает, что этот рынок нуждается в более строгом регулировании.

«Подростки нередко не понимают, что даже пара таких сладостей способна вызвать серьёзное недомогание. Чтобы предотвратить подобные случаи, стоит обязать онлайн-площадки проверять возраст покупателей при оформлении заказов на продукцию с алкоголем, включая кондитерские изделия», — считает он.

Мурог напомнил, что аналогичные ограничительные меры уже работают в отношении энергетических напитков и сигарет — их механизм можно адаптировать и для интернет-торговли.

«Полное приравнивание алкогольных конфет к спиртным напиткам вряд ли оправдано, но более чёткие правила необходимы», — полагает законодатель.

Без этих мер, отметил политик, вирусные интернет‑тренды лишь подогревают интерес подростков к спиртному в «игровой» форме. «А ведь главная задача государства и родителей — оградить детей от незаметного приобщения к алкоголю», — заключил Мурог.