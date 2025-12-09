В Аптекарском огороде в Москве представили редкую орхидею

Там отметили, что эта орхидея родом из эквадорских провинций Пичинча и Асуай, где она встречается на деревьях в высокогорных лесах Анд на высоте до 2500 метров. «В природных условиях растение переносит ночные температуры около плюс 10 и дневные до плюс 24 круглый год», — добавили в пресс-службе.