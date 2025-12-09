В Аптекарском огороде в Москве представили редкую орхидею

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Редкую орхидею Масдеваллию «птичье яйцо» представили во вторник в пальмовой оранжерее ботанического сада МГУ «Аптекарский огород», сообщили в пресс-службе ботсада.
«Девятого декабря в пальмовой оранжерее ботанического сада МГУ “Аптекарский огород” представили редкую орхидею Масдеваллию “птичье яйцо” (Masdevallia ova-avis). Посетители могут увидеть ценное растение в стеклянной витрине», — рассказали журналистам в пресс-службе.
Там отметили, что эта орхидея родом из эквадорских провинций Пичинча и Асуай, где она встречается на деревьях в высокогорных лесах Анд на высоте до 2500 метров. «В природных условиях растение переносит ночные температуры около плюс 10 и дневные до плюс 24 круглый год», — добавили в пресс-службе.
Уточняется, главная особенность орхидеи — характерная овальная форма цветка, из-за которой вид выделяется среди всех представителей рода Masdevallia и считается коллекционной редкостью.
«С 27 декабря по 1 марта в “Аптекарском огороде” состоится крупнейший в России ежегодный Фестиваль орхидей», — добавили в пресс-службе.