Парк Героев СВО открыли в Калининском районе

Правительство Петербурга в День Героев Отечества присвоило официальное название парку в Калининском районе. Теперь территория за Пискаревским мемориальным кладбищем на улице Верности будет называться «Парк Героев СВО».
Инициатива увековечить память участников специальной военной операции в названии зеленой зоны принадлежит губернатору Александру Беглову. В апреле, во время Дня благоустройства, он вместе с семьями военнослужащих высадил здесь 80 ив и предложил назвать это место в честь защитников Отечества. В сентябре решение поддержала городская топонимическая комиссия.
— Наш долг — сберечь память о людях, защищающих суверенитет и безопасность Отечества, — подчеркнул Александр Беглов.
Выбор названия не случаен. Парк расположен рядом с Пискаревским мемориалом — местом священной памяти о жертвах блокады. Символично и название улицы Верности, на которой он находится. По мнению властей, оно отражает преданность Родине и воинскому долгу.