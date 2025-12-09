Парк Героев СВО открыли в Калининском районе

Инициатива увековечить память участников специальной военной операции в названии зеленой зоны принадлежит губернатору Александру Беглову. В апреле, во время Дня благоустройства, он вместе с семьями военнослужащих высадил здесь 80 ив и предложил назвать это место в честь защитников Отечества. В сентябре решение поддержала городская топонимическая комиссия.