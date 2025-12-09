Ричмонд
-7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии поймали пьяного подростка на «китайце»: юному автонарушителю грозит постановка на учет

В Башкирии пьяного 17-летнего мальчика задержали за рулем Geely Dashing.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Нефтекамске сотрудники Госавтоинспекции задержали несовершеннолетнего водителя, севшего за руль пьяным. Об этом сообщил глава дорожной полиции республики Владимир Севастьянов.

Инцидент произошел в минувшую субботу. Инспекторы остановили для проверки кроссовер Geely Dashing. За рулем находился 17-летний подросток, у которого не было водительского удостоверения. Кроме того, у юноши были явные признаки опьянения.

Проведенное освидетельствование с помощью алкотестера подтвердило опасения полицейских: в выдыхаемом воздухе было обнаружено 0,622 мг/л алкоголя при разрешенной норме не выше 0,160 мг/л.

На место происшествия был вызван отец подростка. В результате на несовершеннолетнего правонарушителя был составлен протокол за управление транспортом в состоянии опьянения и без прав, что повлекло штраф в размере 45 тысяч рублей.

Все собранные материалы направлены на рассмотрение городской комиссии по делам несовершеннолетних. В отношении отца будет составлен административный протокол по статье за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Самого подростка, скорее всего, поставят на профилактический учет.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.