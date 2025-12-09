В Башкирии поймали пьяного подростка на «китайце»: юному автонарушителю грозит постановка на учет

В башкирском городе Нефтекамске сотрудники Госавтоинспекции задержали несовершеннолетнего водителя, севшего за руль пьяным. Об этом сообщил глава дорожной полиции республики Владимир Севастьянов.
Инцидент произошел в минувшую субботу. Инспекторы остановили для проверки кроссовер Geely Dashing. За рулем находился 17-летний подросток, у которого не было водительского удостоверения. Кроме того, у юноши были явные признаки опьянения.
Проведенное освидетельствование с помощью алкотестера подтвердило опасения полицейских: в выдыхаемом воздухе было обнаружено 0,622 мг/л алкоголя при разрешенной норме не выше 0,160 мг/л.
На место происшествия был вызван отец подростка. В результате на несовершеннолетнего правонарушителя был составлен протокол за управление транспортом в состоянии опьянения и без прав, что повлекло штраф в размере 45 тысяч рублей.
Все собранные материалы направлены на рассмотрение городской комиссии по делам несовершеннолетних. В отношении отца будет составлен административный протокол по статье за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Самого подростка, скорее всего, поставят на профилактический учет.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.