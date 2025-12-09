"В Гагинском округе завершён ремонт дороги Кержемок — Шарапово

Участок протяжённостью 14 км введён в эксплуатацию в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона, трасса соединяет Шатковский и Гагинский округа, а также обеспечивает транспортную связь с селом Большое Болдино. По дороге курсируют рейсовые автобусы, спецтранспорт, включая автомобили скорой медицинской помощи, а также школьные автобусы, доставляющие детей в село Большая Арать.
Ранее состояние дороги вызывало нарекания у местных жителей. В ходе ремонта было уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие повышенной прочности. Основание трассы выполнено из щебеночно-песчаной смеси, устойчивой к высоким нагрузкам. Ширина проезжей части составляет от 6 до 8 метров.
Общая стоимость работ составила 258 млн рублей. Подрядчики, завершив основные работы, выполнили дополнительные объёмы по собственной инициативе. По словам директора ГКУ НО «ГУАД» Леонида Самухина, дорога выполнена с запасом прочности и соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.
Глава местного самоуправления Гагинского округа Павел Кондаков отметил, что обновлённая трасса повысит качество жизни тысяч жителей и обеспечит безопасное сообщение между районами. Он выразил благодарность правительству Нижегородской области и ГУАД за оперативное выполнение работ.
Ремонт дорог в регионе проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который включает 12 федеральных проектов и направлен на развитие дорожного строительства, ЖКХ, обеспечение безопасности дорожного движения и развитие общественного транспорта. Губернатором Нижегородской области является Глеб Никитин.