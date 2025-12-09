На базе «Снежный барс» в Казани заработали снеговые пушки для подготовки к биатлонным стартам

Снежная пушка работает по принципу распыления воды и ее кристаллизации в холодном воздухе. Процесс состоит из нескольких этапов. Первый из них — это подача воды под высоким давлением. Далее специальные форсунки разбивают ее на мельчайшие капли, создавая водяной туман. Затем наступает третий этап, компрессор нагнетает в струю воды мощный поток холодного воздуха. После этого образовывается снег, микроскопические капли воды в полете при температуре ниже нуля мгновенно замерзают, превращаясь в кристаллы искусственного снега. В комитете отмечают, что в данный момент самая подходящая погода для данного процесса.