На базе «Снежный барс» в Казани заработали снеговые пушки для подготовки к биатлонным стартам

В казанском поселке Мирный на спортивной базе «ФСО Снежный барс» заработали снеговые пушки. Планируется заснежить около 3 км трассы, после чего здесь начнут создавать лыжные дорожки. В скором времени спортсмены смогут приступить к тренировкам и подготовке к важным стартам.
Как сообщили в комитете физической культуры и спорта, специальные установки работают уже вторые сутки. Специалисты круглосуточно следят за процессом для предотвращения возможных неполадок.
На базе ФСО «Снежного барса» разместили две большие снеговые пушки и три маленькие, которые называются «Журавли». Также планируется установить еще одну компактную установку.
Снежная пушка работает по принципу распыления воды и ее кристаллизации в холодном воздухе. Процесс состоит из нескольких этапов. Первый из них — это подача воды под высоким давлением. Далее специальные форсунки разбивают ее на мельчайшие капли, создавая водяной туман. Затем наступает третий этап, компрессор нагнетает в струю воды мощный поток холодного воздуха. После этого образовывается снег, микроскопические капли воды в полете при температуре ниже нуля мгновенно замерзают, превращаясь в кристаллы искусственного снега. В комитете отмечают, что в данный момент самая подходящая погода для данного процесса.
Формирование лыжных дорожек начинается еще летом, проводится стрижка газона и выравнивание ям. Зимой стартуют основные работы. Наращивается снежная масса от 30 до 80 см. После этого проводится распределение, укатка и нарезка лыжни. В течение всего сезона трасса постоянно обслуживается.
Длина всей лыжной трассы составляет 5 км, предварительно планируется заполнить снегом 3 км.
Напомним, с 26 по 29 декабря в Казани пройдут Всероссийские соревнования по биатлону «Приз памяти Олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой». Предварительно заявки подали более 230 спортсменов из 12 регионов страны.
В январе столицу Татарстана ждет серия крупных событий: VI этап Кубка России по лыжным гонкам, а также IV этап Кубка по любительскому биатлону и Первенство России по биатлону.