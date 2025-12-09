Мишустин призвал поощрять переезд на Дальний Восток

«Масштабная последовательная работа сформировала важную тенденцию: люди перестали активно переезжать из субъектов Дальневосточного округа в другие части страны. Более того, впервые за много лет туда прибыло свыше 24 тысяч человек. Ну конечно, эту динамику нужно не просто сохранять, но и наращивать», — сказал Мишустин на стратегической сессии по социально-экономическому развитию ДФО.