ДТП с «Тойотой» и «Окой» на трассе в Башкирии: одного человека не смогли спасти

В Ишимбайском районе Башкирии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Согласно предварительным данным Госавтоинспекции республики, вчера вечером на восьмом километре автодороги Ишимбай — Петровск столкнулись две легковушки.
69-летний водитель за рулем «Оки» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Sienta. Пассажир отечественного авто «Ока» с травмами был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось — спустя время он скончался в реанимационном отделении.
— По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, — сообщает ведомство.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.