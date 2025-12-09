Ричмонд
ДТП с «Тойотой» и «Окой» на трассе в Башкирии: одного человека не смогли спасти

В Башкирии в ДТП с Toyota Sienta погиб пассажир «Оки».

Источник: Комсомольская правда

В Ишимбайском районе Башкирии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Согласно предварительным данным Госавтоинспекции республики, вчера вечером на восьмом километре автодороги Ишимбай — Петровск столкнулись две легковушки.

69-летний водитель за рулем «Оки» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Sienta. Пассажир отечественного авто «Ока» с травмами был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось — спустя время он скончался в реанимационном отделении.

— По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, — сообщает ведомство.

