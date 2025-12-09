ДТП с «Тойотой» и «Окой» на трассе в Башкирии: одного человека не смогли спасти

69-летний водитель за рулем «Оки» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Sienta. Пассажир отечественного авто «Ока» с травмами был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось — спустя время он скончался в реанимационном отделении.