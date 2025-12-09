Самарский театр откроет рождественский оперный форум в Минске

Напомним, спектакль «Мастер и Маргарита» представили в Самаре в 2023 году. Пока это единственная в мире полноценная постановка оперы Слонимского. Она отличается неповторимым стилем, который имеет схожие черты с кинематографической работой. Публика с восторгом приняла этот спектакль. Высоко его оценило и экспертное сообщество. В 2024 году постановке присудили IX национальную оперную премию «Онегин» в номинации «Событие. Традиции», а в июне 2025-го она была удостоена уникальной премии «Маэстро» в рамках национальной театральной премии «Золотая маска».