Самарский театр откроет рождественский оперный форум в Минске

Труппа Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича отправляется в Беларусь. Там она 16 декабря откроет XV Минский международный рождественский оперный форум. Зрителям покажут оперу «Мастер и Маргарита».
«Нам выпала большая честь открывать программу форума в этом году. Наш коллектив представит оперу Сергея Слонимского “Мастер и Маргарита” в постановке народного артиста России Юрия Александрова. Убежден, что спектакль станет достойным подарком белорусским зрителям в преддверии праздников», — сказал художественный руководитель и главный дирижер Самарского театра оперы и балета Евгений Хохлов.
Напомним, спектакль «Мастер и Маргарита» представили в Самаре в 2023 году. Пока это единственная в мире полноценная постановка оперы Слонимского. Она отличается неповторимым стилем, который имеет схожие черты с кинематографической работой. Публика с восторгом приняла этот спектакль. Высоко его оценило и экспертное сообщество. В 2024 году постановке присудили IX национальную оперную премию «Онегин» в номинации «Событие. Традиции», а в июне 2025-го она была удостоена уникальной премии «Маэстро» в рамках национальной театральной премии «Золотая маска».