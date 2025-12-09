Известная певица Татьяна Буланова поступила в минский вуз

«Некоторые дисциплины студентка будет изучать самостоятельно, то есть будет идти индивидуализация освоения содержания образовательной программы, но с обязательной сдачей всех курсовых работ, рефератов, зачетов и экзаменов. Я спрашивал у Татьяны Ивановны, почему она выбрала наш вуз. Она призналась, что долго присматривалась к нашему учреждению образования. Ей очень нравится наш состав преподавателей, у нас преподают ведущие специалисты в сфере эстрадного искусства, известные музыканты, исполнители, композиторы, аранжировщики. Среди преподавателей у нас народный артист Республики Беларусь Николай Скориков. Также она знакомилась с нашими известными выпускниками, а их у нас много, например, победитель “Славянского базара” в 2022 году Анна Трубецкая, белорусская певица Александра Гайдук. После этого Татьяна Буланова приняла решение поступить к нам», — добавил Владислав Кадира.