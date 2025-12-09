Известная певица Татьяна Буланова поступила в минский вуз

«Татьяна Ивановна поступила к нам на специальность “музыкальное искусство эстрады” на заочную форму получения образования. Срок обучения составляет пять лет. Подготовка по данной специальности осуществляется кафедрой художественного творчества и продюсерства. По окончании обучения ей будет присвоена квалификация “артист, руководитель творческого коллектива, преподаватель”, — рассказал Владислав Кадира.
В ноябре певица подала документы в вуз и была зачислена на первый курс.
«Иностранные граждане поступают по собеседованию на знание русского языка и истории. Вступительных экзаменов в этом случае не предусмотрено. Поступление на заочную форму обучения было обязательным условием, ведь у нее очень плотный гастрольный график, часто она не сможет приезжать, но два раза в год на сессиях обещала быть как прилежная студентка», — проинформировал первый проректор.
Татьяна Буланова будет учиться по индивидуальному плану обучения.
«Некоторые дисциплины студентка будет изучать самостоятельно, то есть будет идти индивидуализация освоения содержания образовательной программы, но с обязательной сдачей всех курсовых работ, рефератов, зачетов и экзаменов. Я спрашивал у Татьяны Ивановны, почему она выбрала наш вуз. Она призналась, что долго присматривалась к нашему учреждению образования. Ей очень нравится наш состав преподавателей, у нас преподают ведущие специалисты в сфере эстрадного искусства, известные музыканты, исполнители, композиторы, аранжировщики. Среди преподавателей у нас народный артист Республики Беларусь Николай Скориков. Также она знакомилась с нашими известными выпускниками, а их у нас много, например, победитель “Славянского базара” в 2022 году Анна Трубецкая, белорусская певица Александра Гайдук. После этого Татьяна Буланова приняла решение поступить к нам», — добавил Владислав Кадира.