Прокуратура Омского района помогла тяжелобольному получить паспорт

Из-за отсутствия гражданства и из-за диагноза онкология человек не мог самостоятельно обратиться в суд для легализации своего статуса. Жил без прав на бесплатную медицинскую помощь, на меры социальной поддержки и без возможности официально зарегистрировать брак, усыновить собственных детей.