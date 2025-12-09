Ричмонд
Прокуратура Омского района помогла тяжелобольному получить паспорт

Апатрид с онкологией теперь может лечиться и официально усыновить своих детей.

Источник: Комсомольская правда

Получения российского гражданства добились для тяжелобольного мужчины специалисты прокуратуры Омского района. 9 декабря в ведомстве рассказали, что апатрид переехал в Россию из Казахстана более четверти века назад.

Из-за отсутствия гражданства и из-за диагноза онкология человек не мог самостоятельно обратиться в суд для легализации своего статуса. Жил без прав на бесплатную медицинскую помощь, на меры социальной поддержки и без возможности официально зарегистрировать брак, усыновить собственных детей.

Прокуратура направила в суд иск об установлении юридического факта постоянного проживания мужчины в России. Опросила свидетелей, в том числе из других регионов страны. Суд удовлетворил требования в полном объеме. Решение уже исполнено — мужчина получил паспорт гражданина РФ и теперь может получать квалифицированное лечение.

«Надзорным органом также оказана помощь в социальном патронаже его семьи, взят на контроль вопрос установления ему инвалидности и получения иных мер социальной поддержки государства», — говорится в сообщении.

