Восемь новых судей назначили в Ростовской области

В Ростовской области назначили восемь новых судей. Соответствующий указ президента России Владимира Путина от 8 декабря 2025 года опубликован на портале правовой информации, сообщает «Городской репортер».
Оксана Калашникова, ранее занимавшая должность мирового судьи в Таганроге, теперь будет работать в Аксайском районном суде. Денис Тюков займет должность судьи в Волгодонском районном суде.
Ирина Гайдукова, ранее мировой судья, переходит в Миллеровский районный суд. Екатерина Серегина назначена в Таганрогский городской суд, она также была мировым судьей.
Ростов-на-Дону получил сразу трех новых судей. Наталья Шматова начнет работу в Железнодорожном районном суде. Ольга Головина пополнила состав Октябрьского районного суда. В Советском районном суде приступит к обязанностям Оксана Устименко.
Кроме того, новым судьей Арбитражного суда Ростовской области станет Ксения Агальцова.
