На Ozon ограничили продажу конфет с алкоголем

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Конфеты с алкоголем будут недоступны для пользователей Ozon младше 18 лет, при этом такие товары можно продавать дистанционно, потому что они не являются алкогольной продукцией, заявили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
«По закону конфеты с алкоголем не являются алкогольной продукцией, а значит их дистанционная продажа разрешена. Тем не менее безопасность детей — наш приоритет, поэтому мы приняли решение провести дополнительную проверку и ограничить доступ к продаже таких конфет для несовершеннолетних — эти товары на Ozon будут недоступны для пользователей младше 18 лет», — сказали в компании.
Также в пресс-службе отметили, что маркетплейс допускает на витрину только товары, которые разрешены законодательством РФ. «Мы строго следим за всеми нормативными требованиями и ограничениями, оперативно вносим необходимые изменения в ассортимент», — добавили в Ozon.
Ранее во вторник сенатор Игорь Мурог заявил агентству, что полное приравнивание алкогольных конфет к спиртным напиткам вряд ли оправдано, однако на них должна быть маркировка, запрещающая продавать их детям на онлайн-площадках. По его словам, ситуация с продажей конфет, содержащих алкоголь, показывает, что этот рынок нуждается в более строгом регулировании.
Школьники массово скупают конфеты-рюмки с крепким алкоголем. Шоколадные «бутылочки» и их аналоги подростки заказывают на маркетплейсах, сообщает Telegram-канал Baza.