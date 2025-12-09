Ричмонд
-7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для клиентов банка «Центр-инвест» стал доступен новый налоговый режим АвтоУСН

Подключить и управлять режимом можно прямо из интерфейса дистанционного банковского обслуживания.

Источник: Комсомольская правда

Банк «Центр-инвест» объявил о запуске автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН). Теперь клиенты банка — предприниматели и малый бизнес — могут подключиться к новому налоговому режиму и управлять им прямо из интерфейса дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

Ранее южно-российский банк «Центр-инвест» успешно прошёл тестирование Федеральной налоговой службы (ФНС) и с 1 декабря 2025 года включён в перечень уполномоченных кредитных организаций, имеющих право оказывать услуги по АУСН.

АУСН дает клиентам банка преимущества «автоупрощенки»:

— освобождение от уплаты страховых взносов;

— налоги рассчитываются автоматически налоговым органом исходя из доходов и расходов по данным онлайн-касс, информации от уполномоченных банков и сведений, которые клиент самостоятельно указал в личном кабинете ФНС России;

— не нужно отслеживать сроки подачи деклараций и изменения форматов деклараций.

— Мы обеспечиваем наших клиентов современным инструментом, позволяющим сократить административную нагрузку и упростить ведение бухгалтерского учета, — подчеркнул начальник операционного управления банка «Центр-инвест» Сергей Попенков.

Сегодня на режим АУСН могут перейти клиенты банка из пяти регионов: Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Москва и Московская область, Республика Адыгея. А с 1 января 2026 года к АУСН присоединится Волгоградская область.

Отметим, что банк использовал промышленное решение BSS для внедрения сервиса при непосредственном и активном участии команды вендора в реализации проекта.

Актуальные новости банка в Вконтакте, Телеграм и Телеграм. Бизнес.

Реклама. ПАО КБ «Центр-инвест». ИНН 6163011391.