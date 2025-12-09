Для клиентов банка «Центр-инвест» стал доступен новый налоговый режим АвтоУСН

Сегодня на режим АУСН могут перейти клиенты банка из пяти регионов: Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Москва и Московская область, Республика Адыгея. А с 1 января 2026 года к АУСН присоединится Волгоградская область.