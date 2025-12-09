Для клиентов банка «Центр-инвест» стал доступен новый налоговый режим АвтоУСН

Банк «Центр-инвест» объявил о запуске автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН). Теперь клиенты банка — предприниматели и малый бизнес — могут подключиться к новому налоговому режиму и управлять им прямо из интерфейса дистанционного банковского обслуживания (ДБО).
Ранее южно-российский банк «Центр-инвест» успешно прошёл тестирование Федеральной налоговой службы (ФНС) и с 1 декабря 2025 года включён в перечень уполномоченных кредитных организаций, имеющих право оказывать услуги по АУСН.
АУСН дает клиентам банка преимущества «автоупрощенки»:
— освобождение от уплаты страховых взносов;
— налоги рассчитываются автоматически налоговым органом исходя из доходов и расходов по данным онлайн-касс, информации от уполномоченных банков и сведений, которые клиент самостоятельно указал в личном кабинете ФНС России;
— не нужно отслеживать сроки подачи деклараций и изменения форматов деклараций.
— Мы обеспечиваем наших клиентов современным инструментом, позволяющим сократить административную нагрузку и упростить ведение бухгалтерского учета, — подчеркнул начальник операционного управления банка «Центр-инвест» Сергей Попенков.
Сегодня на режим АУСН могут перейти клиенты банка из пяти регионов: Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Москва и Московская область, Республика Адыгея. А с 1 января 2026 года к АУСН присоединится Волгоградская область.
Отметим, что банк использовал промышленное решение BSS для внедрения сервиса при непосредственном и активном участии команды вендора в реализации проекта.
Актуальные новости банка в Вконтакте, Телеграм и Телеграм. Бизнес.
Реклама. ПАО КБ «Центр-инвест». ИНН 6163011391.