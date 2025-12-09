Подача тепла в Белорецке находится на контроле руководства Башкирии

— В самое ближайшее время аварию устранят и начнем заполнение трубопровода. При обнаружении свища под бетонной плитой при отсечённой запорной арматуре через обратку начнём заполнение, чтобы поставить хотя бы системную циркуляцию. После устранения, когда чрезвычайную ситуацию устраним, это сократит время заполнения трубопровода аварийного участка, и можно будет снимать вопросы по пробкам в системе.