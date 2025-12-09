Подача тепла в Белорецке находится на контроле руководства Башкирии

Прибывший в Белорецк на место аварии заместитель премьер-министра правительства республики Рустем Газизов отметил, что работы по устранению утечки и подачи тепла продолжаются. В 17.15 по местному времени он доложил Главе Башкортостана Радию Хабирову, что ситуация находится под контролем, место прорыва установлено. Начинается заполнение системы, чтобы не оставить жилые дома без тепла.
— Устраняем аварию. Организовали оперативный штаб, все службы работают, управляющая компания ежечасно будет мониторить температурный режим в квартирах, сообщать о ситуации. Представители хозяйственных и социальных объектов на местах, при необходимости срочно заполнять теплоносителем все будут готовы к действиям, снимут воздушные пробки, — сказал вице-премьер.
По его словам, ситуация находится на контроле.
— В самое ближайшее время аварию устранят и начнем заполнение трубопровода. При обнаружении свища под бетонной плитой при отсечённой запорной арматуре через обратку начнём заполнение, чтобы поставить хотя бы системную циркуляцию. После устранения, когда чрезвычайную ситуацию устраним, это сократит время заполнения трубопровода аварийного участка, и можно будет снимать вопросы по пробкам в системе.
Ранее глава Белорецкого района Азат Хакимов сообщил, что проведены переговоры с представителями управляющих компаний и городских электросетей для обеспечения бесперебойной работы систем электроснабжения и газоснабжения.