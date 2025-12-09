Как часто белорусы встречают новогоднюю ночь без снега, рассказали в Белгидромете

«Новогодняя ночь без снега бывает примерно один раз в 4−5 лет в центральном регионе страны, один раз в восемь лет — в северных регионах и каждый второй Новый год без снега встречают южане», — рассказала Ольга Бакланова.
Максимальная высота снега в новогоднюю ночь была зарегистрирована в Верхнедвинске и составила 44 см на 1 января в 2011 году.
Что касается осадков за осенний сезон, в 2025 году их выпало 145 мм (94% от климатической нормы). В отдельные сутки сезона отмечались грозы, туманы, гололедные явления. В начале осени дожди носили ливневый характер, сопровождались грозами, местами с выпадением града до 6 мм (станция Ивацевичи 17 сентября). 3 сентября в районе гидропоста Сахарный комбинат в Гродненской области отмечался очень сильный ливень — выпало 39 мм осадков.
В октябре на станциях Житковичи и Высокое зафиксированы грозы. В конце сезона осадки перешли в смешанную фазу и выпадали в виде дождя, снега и мокрого снега. На станции Витебск 27 ноября отмечено опасное явление налипания мокрого снега диаметром 36 мм. В ноябре на непродолжительное время устанавливался снежный покров. Максимальная высота снега 16 см наблюдалась 26 ноября на станции Витебск. Максимальная скорость ветра за сезон была зарегистрирована на станции Столбцы 12 октября и составила 24 м/с.
В осенний сезон за последние десять лет отмечаются положительные отклонения средней температуры воздуха от климатической нормы — от 0,1 до 2,7 градуса. И только осень 2016 года была несколько ниже нормы на 0,8 градусов.