Жители поврежденных БПЛА квартир в Чебоксарах переедут во временное жилье

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек — РИА Новости. Четверо жителей поврежденных в результате атаки украинских беспилотников квартир в домах Чебоксар хотят переехать во временное жилье, заявил временно исполняющий полномочия главы города Станислав Трофимов.
Во вторник власти региона сообщили, что ранним утром в результате атаки украинских БПЛА были повреждены жилые дома в Чебоксарах, пострадали 14 человек. Как уточнили РИА Новости в правительстве Чувашии, всего повреждены 15 зданий, в том числе 10 жилых домов.
«Всем, чье жилье существенно пострадало, мы предлагаем переехать во временное жилье. На данный момент четыре человека выразили желание переехать в фонд временного размещения», — сказал журналистам Трофимов.