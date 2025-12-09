Катки на стадионах «Авиатор» и «Локомотив» в Иркутске откроются 15 декабря

Катание на коньках — одно из любимых времяпровождений иркутян. Открытия бесплатных катков в городе ждут многие. Как стало известно КП-Иркутск, некоторые ледовые поля уже доступны, открытие других случится совсем скоро.
— Катки в спортивных комплексах «Авиатор» на Ширямова и «Локомотив» на Норильской будут работать с 15 декабря, — рассказали в МКУ ДО «Спортивная школа “Центр развития спорта”» г. Иркутска. — Лед на «Авиаторе» для массового катания будет доступен со вторника по пятницу, а также в выходные дни в свободное от тренировочных процессов время, на «Локомотиве» — в любое свободное от тренировок время.
Также по сообщениям пресс-службы администрации областного центра на 9 декабря в городе уже открыто больше десяти бесплатных катков — их адреса, а также расписания найдете здесь. Напомним, по данным Иркутского Гидрометцентра, в Иркутске в декабре не всегда будет холодно — предварительный прогноз на месяц тут.