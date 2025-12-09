Катки на стадионах «Авиатор» и «Локомотив» в Иркутске откроются 15 декабря

— Катки в спортивных комплексах «Авиатор» на Ширямова и «Локомотив» на Норильской будут работать с 15 декабря, — рассказали в МКУ ДО «Спортивная школа “Центр развития спорта”» г. Иркутска. — Лед на «Авиаторе» для массового катания будет доступен со вторника по пятницу, а также в выходные дни в свободное от тренировочных процессов время, на «Локомотиве» — в любое свободное от тренировок время.