Ричмонд
-7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин надеется, что СПЧ продолжит уделять внимание участникам СВО

Путин: СПЧ должен уделять пристальное внимание участникам СВО и их семьям.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что члены СПЧ продолжат уделять пристальное внимание обеспечению прав участников СВО и членов их семей.

«Не сомневаюсь также, что вы продолжите уделять самое пристальное внимание обеспечению прав участников специальной военной операции и членов их семей, тех, кто потерял своих близких. Поддерживать ветеранов боевых действий, помогать им адаптироваться, реализовать себя в мирной жизни», — сказал глава государства в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.