С 2026 года детям омичей для поездок за границу потребуется загранпаспорт

Напомним, сегодня дети до 14 лет пока еще могут путешествовать по свидетельству о рождении с вкладышем. Нововведение связано с унификацией правил и усилением контроля на внешних границах ЕАЭС. Теперь единственным документом, удостоверяющим личность и гражданство ребенка за рубежом, повсеместно признается загранпаспорт.