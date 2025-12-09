С 2026 года детям омичей для поездок за границу потребуется загранпаспорт

С 20 января 2026 года для несовершеннолетних россиян вводятся новые правила пересечения границы. Для въезда в страны Евразийского экономического союза и государства, признанные Россией, омичам любого возраста потребуется собственный загранпаспорт. Это касается поездок в Беларусь, Казахстан, Киргизию, Абхазию и Южную Осетию.
Напомним, сегодня дети до 14 лет пока еще могут путешествовать по свидетельству о рождении с вкладышем. Нововведение связано с унификацией правил и усилением контроля на внешних границах ЕАЭС. Теперь единственным документом, удостоверяющим личность и гражданство ребенка за рубежом, повсеместно признается загранпаспорт.
Пограничное управление и миграционная полиция рекомендуют родителям, планирующим поездки с детьми после указанной даты, заранее оформить необходимый документ. Заявление на его получение для ребенка можно подать через сайт «Госуслуги» или МФЦ.
