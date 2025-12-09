За всеми цифрами нужно видеть человека, заявил Путин

«За планами и цифрами всегда важно видеть человека, его интересы и потребности, понимать, как конкретные результаты, зафиксированные на бумаге, ощущают себя в реальной жизни, как это все работает в реальной жизни, как люди ощущают себя в связи с реализацией наших планов и как это отражается на благополучии российских семей», — сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.