За всеми цифрами нужно видеть человека, заявил Путин

Путин призвал за всеми цифрами видеть человека и его потребности и интересы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. За всеми цифрами нужно видеть человека и его потребности, убежден президент России Владимир Путин.

«За планами и цифрами всегда важно видеть человека, его интересы и потребности, понимать, как конкретные результаты, зафиксированные на бумаге, ощущают себя в реальной жизни, как это все работает в реальной жизни, как люди ощущают себя в связи с реализацией наших планов и как это отражается на благополучии российских семей», — сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.