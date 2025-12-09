Ричмонд
Путин назвал деятельность Совета по правам человека востребованной

Путин назвал работу Совета по правам человека востребованной и нужной.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал деятельность Совета по правам человека востребованной и нужной работой.

«Мы встречаемся с вами накануне Дня защиты прав человека. Дата, безусловно, значимая не только для нашего Совета, но и для всего российского общества. И, конечно, для тех, кто посвящает себя этой востребованной, нужной работе и в регионах, и на федеральном уровне», — сказал Путин в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Путин собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека на ежегодное заседание. Эта традиционная встреча проходит в преддверии Дня прав человека, который отмечается во всем мире 10 декабря.