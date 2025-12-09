Путин назвал деятельность Совета по правам человека востребованной

«Мы встречаемся с вами накануне Дня защиты прав человека. Дата, безусловно, значимая не только для нашего Совета, но и для всего российского общества. И, конечно, для тех, кто посвящает себя этой востребованной, нужной работе и в регионах, и на федеральном уровне», — сказал Путин в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека.