Россиянам рассказали, как распознать токсичного руководителя на собеседовании

Задача HR и руководства — не «подружить» всех любой ценой, а создать систему, в которой здоровый климат становится фундаментом для высоких бизнес-показателей. HR-эксперт, карьерный консультант и HRD Open Group Валерия Доманская рассказала «Вечерней Москве», как организовать рабочие процессы так, чтобы они доставляли удовольствие.