Россиянам рассказали, как распознать токсичного руководителя на собеседовании

Например, полезно поинтересоваться организацией рабочего процесса, поддержкой профессионального роста сотрудников и отношением начальства к форс-мажорам.
По мнению эксперта, негативные сигналы включают двусмысленность в описании обязанностей («делаете то, что скажу»), уклончивость в вопросах профессиональной подготовки («все учитесь в процессе») и завышенные ожидания в экстремальных ситуациях («будете работать круглосуточно»).
Также специалист обратила внимание на косвенные признаки проблемной атмосферы: пренебрежительный тон интервьюера, проявления усталости или раздражения, грубость и неуместные шутки. Подобные моменты могут указывать на стрессовые условия и деструктивную рабочую среду. Эти советы позволят будущим сотрудникам заранее оценивать риски и выбирать комфортное рабочее место, ориентируясь на реальные характеристики компании и руководства, сообщает Life.ru.
Задача HR и руководства — не «подружить» всех любой ценой, а создать систему, в которой здоровый климат становится фундаментом для высоких бизнес-показателей. HR-эксперт, карьерный консультант и HRD Open Group Валерия Доманская рассказала «Вечерней Москве», как организовать рабочие процессы так, чтобы они доставляли удовольствие.