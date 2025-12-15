Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, как распознать токсичного руководителя на собеседовании

HR-эксперт HRD Open Group, карьерный консультант Валерия Доманская выделила ключевые вопросы, которые помогут кандидатам выявить признаки токсичного работодателя и принять взвешенное решение о трудоустройстве. Она предложила уточнить у работодателя информацию о структуре работы, корпоративной культуре и методах реагирования на кризисные ситуации.

Источник: Unsplash

Например, полезно поинтересоваться организацией рабочего процесса, поддержкой профессионального роста сотрудников и отношением начальства к форс-мажорам.

По мнению эксперта, негативные сигналы включают двусмысленность в описании обязанностей («делаете то, что скажу»), уклончивость в вопросах профессиональной подготовки («все учитесь в процессе») и завышенные ожидания в экстремальных ситуациях («будете работать круглосуточно»).

Также специалист обратила внимание на косвенные признаки проблемной атмосферы: пренебрежительный тон интервьюера, проявления усталости или раздражения, грубость и неуместные шутки. Подобные моменты могут указывать на стрессовые условия и деструктивную рабочую среду. Эти советы позволят будущим сотрудникам заранее оценивать риски и выбирать комфортное рабочее место, ориентируясь на реальные характеристики компании и руководства, сообщает Life.ru.

Задача HR и руководства — не «подружить» всех любой ценой, а создать систему, в которой здоровый климат становится фундаментом для высоких бизнес-показателей. HR-эксперт, карьерный консультант и HRD Open Group Валерия Доманская рассказала «Вечерней Москве», как организовать рабочие процессы так, чтобы они доставляли удовольствие.