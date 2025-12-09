Ричмонд
-7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скандал в налоговой службе Башкирии: экс-начальник отдела скрыл доходы на 2,5 млн рублей

В Уфе изменили основание увольнения чиновника налоговой службы.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе изменили основание увольнения бывшего начальника отдела кадров Федеральной налоговой службы Башкирии. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

По данным надзорного ведомства, в отношении государственного служащего ранее была начата служебная проверка исполнения антикоррупционных обязанностей, однако завершить ее не удалось, так как тот уволился по собственному желанию. В итоге все материалы были направлены в прокуратуру.

Там выяснили, что чиновник умышленно не включил в ежегодный отчет о доходах информацию о полученных им деньгах от продажи квартиры и прибыли от незаконной предпринимательской деятельности. Общая сумма сокрытых доходов превысила 2,5 миллиона рублей.

Советский районный суд Уфы удовлетворил иск прокурора Башкирии и обязал работодателя внести запись в трудовую книжку бывшего сотрудника о том, что он был уволен из-за утраты доверия.

Решение инстанции пока не вступило в законную силу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.