Скандал в налоговой службе Башкирии: экс-начальник отдела скрыл доходы на 2,5 млн рублей

В Уфе изменили основание увольнения бывшего начальника отдела кадров Федеральной налоговой службы Башкирии. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
По данным надзорного ведомства, в отношении государственного служащего ранее была начата служебная проверка исполнения антикоррупционных обязанностей, однако завершить ее не удалось, так как тот уволился по собственному желанию. В итоге все материалы были направлены в прокуратуру.
Там выяснили, что чиновник умышленно не включил в ежегодный отчет о доходах информацию о полученных им деньгах от продажи квартиры и прибыли от незаконной предпринимательской деятельности. Общая сумма сокрытых доходов превысила 2,5 миллиона рублей.
Советский районный суд Уфы удовлетворил иск прокурора Башкирии и обязал работодателя внести запись в трудовую книжку бывшего сотрудника о том, что он был уволен из-за утраты доверия.
Решение инстанции пока не вступило в законную силу.
