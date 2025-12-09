Ричмонд
Главные новости к вечеру 9 декабря 2025 года

Последние новости за сегодня — 9 декабря 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Диана Потапова
Автор Новости Mail

Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы

Источник: Reuters

Американский президент Дональд Трамп дал объемное интервью газете Politico, в котором сделал ряд заявлений, касающихся урегулирования украинского конфликта, миграционной политики, функционирования НАТО. Он считает, что сейчас настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Лидер США подчеркнул, что военные действия — не повод отказываться от проведения голосования, так как у украинского народа «должен быть выбор».

Песков раскритиковал слова Мерца о восстановлении СССР

Источник: Reuters

Представитель Кремля сообщил, что заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца про «восстановление СССР» и «нападение РФ на Европу» не соответствуют действительности. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что «восстановить СССР невозможно, и у Путина нет такого желания, президент говорил об этом».

Самолет Ан-22 упал в Ивановской области

Источник: РИА "Новости"

В Фурмановском районе Ивановской области разбился борт Министерства обороны. Транспортный самолет, совершавший тестовый полет, упал в водохранилище. На месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция. На борту находились семь человек. По предварительной информации, весь экипаж погиб.

Мерц уговаривал Зеленского не принимать мирный план

Источник: Reuters

Об этом пишет The Wall Street Journal. Издание уточняет, что такие советы также поступали от других европейских политиков. В публикации отмечается, что на прошлой неделе Мерц и другие союзники Киева в телефонном разговоре с Зеленским предостерегали его от заключения какой-либо сделки. Они настаивали, что сначала необходимо получить четкие гарантии безопасности от США.

ВС РФ освободили Остаповское в Днепропетровской области

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в Минобороны России. «Подразделения группировки войск “Восток” освободили населенный пункт Остаповское Днепропетровской области», — говорится в сообщении ведомства.

