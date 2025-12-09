Главные новости к вечеру 9 декабря 2025 года

Об этом пишет The Wall Street Journal. Издание уточняет, что такие советы также поступали от других европейских политиков. В публикации отмечается, что на прошлой неделе Мерц и другие союзники Киева в телефонном разговоре с Зеленским предостерегали его от заключения какой-либо сделки. Они настаивали, что сначала необходимо получить четкие гарантии безопасности от США.