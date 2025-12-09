Главные новости к вечеру 9 декабря 2025 года

Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы
Американский президент Дональд Трамп дал объемное интервью газете Politico, в котором сделал ряд заявлений, касающихся урегулирования украинского конфликта, миграционной политики, функционирования НАТО. Он считает, что сейчас настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Лидер США подчеркнул, что военные действия — не повод отказываться от проведения голосования, так как у украинского народа «должен быть выбор».
Песков раскритиковал слова Мерца о восстановлении СССР
Представитель Кремля сообщил, что заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца про «восстановление СССР» и «нападение РФ на Европу» не соответствуют действительности. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что «восстановить СССР невозможно, и у Путина нет такого желания, президент говорил об этом».
Самолет Ан-22 упал в Ивановской области
В Фурмановском районе Ивановской области разбился борт Министерства обороны. Транспортный самолет, совершавший тестовый полет, упал в водохранилище. На месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция. На борту находились семь человек. По предварительной информации, весь экипаж погиб.
Мерц уговаривал Зеленского не принимать мирный план
Об этом пишет The Wall Street Journal. Издание уточняет, что такие советы также поступали от других европейских политиков. В публикации отмечается, что на прошлой неделе Мерц и другие союзники Киева в телефонном разговоре с Зеленским предостерегали его от заключения какой-либо сделки. Они настаивали, что сначала необходимо получить четкие гарантии безопасности от США.
ВС РФ освободили Остаповское в Днепропетровской области
Об этом сообщили в Минобороны России. «Подразделения группировки войск “Восток” освободили населенный пункт Остаповское Днепропетровской области», — говорится в сообщении ведомства.