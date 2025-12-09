Стоимость проезда поднялась на 12 маршрутах в Омске

При оплате банковской картой, «Омкой» или наличными поездка на 12 омских маршрутах теперь будет стоить 50 рублей. Такие данные опубликовали 9 декабря на сайте транспортной карты.
Стоимость билетов повысили частные перевозчики на следующих маршрутах: № 8Н, 343, 414, 470, 500, 47Н, 503, 385, 335 и 415. Кроме того, на маршрутах № 6Н и 303 цена увеличилась до 40 рублей за поездку.
Это уже не первая корректировка тарифов в 2025 году. С 1 ноября цена проезда выросла на ряде маршрутов, обслуживаемых предпринимателями из саморегулируемой организации «Омские перевозчики». Тогда причиной назвали сложную экономическую ситуацию, при которой работа транспорта без подорожания становилась невозможной.
