Стоимость проезда поднялась на 12 маршрутах в Омске

Это уже не первая корректировка тарифов в 2025 году. С 1 ноября цена проезда выросла на ряде маршрутов, обслуживаемых предпринимателями из саморегулируемой организации «Омские перевозчики». Тогда причиной назвали сложную экономическую ситуацию, при которой работа транспорта без подорожания становилась невозможной.