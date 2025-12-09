Ричмонд
Путин призвал избавиться от бюрократии в вопросе помощи бездомным

Путин: нужно оказывать помощь бездомным и привлекать НКО к проблеме.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал избавиться от бюрократии в вопросе помощи бездомным, предложил привлекать к этой работе НКО.

Глава СПЧ Валерий Фадеев в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что необходимо изучить и тиражировать региональный опыт помощи бездомным.

«Помощь бездомным. Ну, слушайте, конечно, надо людям оказывать помощь. Чего там говорить-то? Надо избавиться, в конце концов, от этой бюрократии. Самым эффективным способом является, конечно, привлечение НКО. Я полностью с вами согласен. Давайте проработаем. Готов поддержать это, надо оформить соответствующим образом», — сказал Путин.