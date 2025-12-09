Путин пообещал обсудить вопросы адаптации инвалидов

«Я обязательно и с Татьяной Алексеевной Голиковой переговорю, и с Анной Евгеньевной Цивилевой, чтобы и Фонд “Защитники Отечества” подключался к этому, и правительство тоже… Мы точно совершенно примем решение по решению этих очень чувствительных, тонких, но очень важных вопросов (адаптации инвалидов — ред.)», — сказал глава государства в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.