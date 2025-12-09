Ричмонд
Путин пообещал обсудить вопросы адаптации инвалидов

Путин пообещал обсудить вопросы адаптации инвалидов с Голиковой и Цивилевой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить вопросы адаптации инвалидов с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой и председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.

«Я обязательно и с Татьяной Алексеевной Голиковой переговорю, и с Анной Евгеньевной Цивилевой, чтобы и Фонд “Защитники Отечества” подключался к этому, и правительство тоже… Мы точно совершенно примем решение по решению этих очень чувствительных, тонких, но очень важных вопросов (адаптации инвалидов — ред.)», — сказал глава государства в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

