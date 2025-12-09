Медали «За вклад в освобождение Курской земли» получили более ста человек

«В этом году наградная система Курской области пополнилась новой особо значимой наградой — медалью “За вклад в освобождение Курской земли”. Ее учредили вскоре после того, как вся территория Курской области была очищена от нацистов. По статуту, по положению наградой удостаиваются лица, непосредственно участвовавшие как в боевых действиях на территории региона, охране государственной границы, так и за особый вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса, волонтерскую работу, словом тех, кто действительно приближал освобождение Курской земли», — сказал Хинштейн журналистам после торжественной церемонии награждения медалями.