«Минскстрой» сказал, где снесут 14 домов и построят новый жилой квартал

«Минскстрой» сказал, где в столице Беларуси снесут 14 домов и построят новый жилой квартал. Подробности рассказали в пресс-службе организации.
В частности, новый жилой квартал с зонами отдыха, благоустроенными дворами, детскими площадками и плоскостными парковками, появится в границах улиц Пирогова и Любанской.
«Для освобождения площадки под новое строительство отселяются 14 жилых домов 50-х годов постройки по улице Пирогова, 2-м переулке Пирогова и улице Любанской», — уточнили в пресс-службе.
И добавили, что в основном это усадебные дома, а также три двухэтажных многоквартирных (два по восемь квартира, один — на двенадцать). Жилье, которое будет построено, планируется для белорусов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В «Минскстрое» отметили, что одной многоэтажке будет 13 этажей, а во второй — 16.
