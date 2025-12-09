Два игрока покинули хоккейный клуб «Ростов»

ХК «Ростов» покидают защитник Руслан Опоцкий и нападающий Андрей Галушкин. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.
Оба спортсмена пополнили состав команды в преддверии сезона 2025/2026.
21-летний Руслан Опоцкий провел за «Ростов» 20 матчей. На его счету одна заброшенная шайба при коэффициенте полезности «-7» и 14 минутах штрафа.
25-летний Андрей Галушкин провел 30 матчах и получил 4 (2+2) очка при показателе полезности «-5». Штрафное время составило четыре минуты.
Дальнейшие планы хоккеистов не уточнили.
