Ричмонд
-6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два игрока покинули хоккейный клуб «Ростов»

Руслан Опоцкий и Андрей Галушкин выходят из состава хоккейной команды «Ростов».

Источник: Комсомольская правда

ХК «Ростов» покидают защитник Руслан Опоцкий и нападающий Андрей Галушкин. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Оба спортсмена пополнили состав команды в преддверии сезона 2025/2026.

21-летний Руслан Опоцкий провел за «Ростов» 20 матчей. На его счету одна заброшенная шайба при коэффициенте полезности «-7» и 14 минутах штрафа.

25-летний Андрей Галушкин провел 30 матчах и получил 4 (2+2) очка при показателе полезности «-5». Штрафное время составило четыре минуты.

Дальнейшие планы хоккеистов не уточнили.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.