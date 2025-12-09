Ричмонд
Путин пообещал посмотреть списки на помилование осужденных

Путин пообещал посмотреть списки на помилование впервые осужденных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал посмотреть подготовленные правозащитниками списки на помилование впервые осужденных за нетяжкие и ненасильственные преступления.

В ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека член СПЧ Ева Меркачева попросила президента России рассмотреть списки на помилование.

«Я предлагаю тех, кто впервые осужден, привлекается впервые, за нетяжкие и ненасильственные преступления», — сказала она.

Путин пообещал рассмотреть данные списки.

«У вас есть конкретные списки кандидатов на помилование? Хорошо, обязательно посмотрю», — сказал российский лидер в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека.