МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил продумать меры для трудоустройства инвалидов, в том числе по стимулированию компаний к этому.
«Структура занятость среди инвалидов — если современные средства позволяют сделать это более масштабно, то, конечно, надо всё это использовать, стимулировать компании. Надо подумать, как это сделать», — сказал глава государства в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Путин подчеркнул, что новые идеи в этой сфере точно должны быть, особенно в связи с появлением новых технологических и технических возможностей, связанных в том числе с развитием искусственного интеллекта.
«Квотирование рабочих мест и так далее. Ну, это такие всё вещи тонкие, но нужно постоянно долбить, долбить в одну и ту же точку для того, чтобы выковать наиболее эффективные инструменты решения всех этих проблем», — добавил Путин.