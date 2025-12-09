Ричмонд
Путин предложил продумать меры для трудоустройства инвалидов

Путин предложил продумать стимулирование компаний к трудоустройству инвалидов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил продумать меры для трудоустройства инвалидов, в том числе по стимулированию компаний к этому.

«Структура занятость среди инвалидов — если современные средства позволяют сделать это более масштабно, то, конечно, надо всё это использовать, стимулировать компании. Надо подумать, как это сделать», — сказал глава государства в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Путин подчеркнул, что новые идеи в этой сфере точно должны быть, особенно в связи с появлением новых технологических и технических возможностей, связанных в том числе с развитием искусственного интеллекта.

«Квотирование рабочих мест и так далее. Ну, это такие всё вещи тонкие, но нужно постоянно долбить, долбить в одну и ту же точку для того, чтобы выковать наиболее эффективные инструменты решения всех этих проблем», — добавил Путин.