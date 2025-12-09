Уличная преступность в Ростовской области снизилась на 20 процентов

В Ростовской области снизился уровень уличной преступности. Об этом в беседе с «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в Главном управлении МВД по Донскому региону.
— По итогам первых десяти месяцев 2025 года в регионе зарегистрировано 38 046 преступлений. Это на 13,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, — привели статистику в донском главке.
Значительно сократилось количество тяжких и особо тяжких деяний. На четверть уменьшилось количество убийств.
— На 17,9% сократились случаи умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Количество изнасилований упало на 37,5%. Грабежей стало меньше на 16,8%. Разбойных нападений — на 11,1%. Уменьшилось число краж из квартир на 26,1% и угонов автотранспорта на 21,5%.
Активность основных групп правонарушителей также пошла на спад.
— На 18,1% снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. На 22,8% меньше нарушений допустили лица в состоянии алкогольного опьянения. Преступность среди ранее судимых снизилась на 20,2%.
Одна из позитивных тенденций — сокращение уличной преступности. Количество правонарушений, совершенных на улицах, уменьшилось более чем на 20,6%.
