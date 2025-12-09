Омичи стали на 13% чаще вызывать скорую помощь

В Омске продолжает расти нагрузка на службу скорой медицинской помощи. По данным БУЗОО, с 1 по 7 декабря было выполнено 7 359 вызовов, что на 1,8% больше предыдущего недельного показателя. Среднесуточная нагрузка увеличилась до 1 051 вызова.
Рост числа обращений регистрируют уже третью неделю подряд. Если сравнивать с серединой ноября, когда зафиксировали 6 521 вызов, общий прирост составил 838 обращений: почти 13%. При этом количество госпитализаций в первую неделю зимы, напротив, снизилось. В стационары попали 2 688 пациентов — на 45 меньше, чем неделей ранее.
По мнению специалистов, причиной роста частоты вызовов стал сезонный всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом. Он активно распространялся в конце осени на фоне аномально теплой погоды.
