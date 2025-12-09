Омичи стали на 13% чаще вызывать скорую помощь

Рост числа обращений регистрируют уже третью неделю подряд. Если сравнивать с серединой ноября, когда зафиксировали 6 521 вызов, общий прирост составил 838 обращений: почти 13%. При этом количество госпитализаций в первую неделю зимы, напротив, снизилось. В стационары попали 2 688 пациентов — на 45 меньше, чем неделей ранее.