12 тысяч жителей Ростовской области стали жертвой киберпреступлений с начала года

— Всего же на территории Ростовской области с января по октябрь зарегистрировано 11 987 случаев обмана в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, — добавили в донском главке. — Размер возмещенного материального ущерба составил — 38 миллионов 519 тысяч рублей. С начала года раскрыто 62 преступления по статье «Мошенничество» и столько же — за «Неправомерный доступ к компьютерной информации».