12 тысяч жителей Ростовской области стали жертвой киберпреступлений с начала года

В Ростовской области за десять месяцев текущего года зарегистрировано 10 735 IT-преступлений с использованием сети Интернет. Об этом в беседе с «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в Главном управлении МВД по Донскому региону.
— Это на 20,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было совершено 13 504 нарушений закона в этой сфере, — сообщили в донском главке.
Практически не теряют хватки и телефонные аферисты.
— Преступлений с использованием мобильной связи в этом году — 6 310, что на 25,9% ниже по сравнению с прошлым годом — тогда их было 8 512.
По данным полиции, на территории Ростовской области одной из самых распространенных схем мошенничества является использование злоумышленниками, так называемого «безопасного счета».
— Мошенник под видом сотрудника банка, полиции или службы безопасности убеждает жертву, что ее деньги на счете в банке находятся в опасности. Вас информируют о «подозрительной активности» по вашему счету, попытке взлома или о том, что на вас оформлен кредит мошенниками.
Чтобы «спасти» средства, конечно же, необходимо перевести их на специальный «безопасный» или «гарантированный» счет, который на самом деле полностью контролируется мошенниками. После того, как средства переведены «для безопасности», связь обрывается, деньги обналичивают или выводят через подставные счета.
— Всего же на территории Ростовской области с января по октябрь зарегистрировано 11 987 случаев обмана в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, — добавили в донском главке. — Размер возмещенного материального ущерба составил — 38 миллионов 519 тысяч рублей. С начала года раскрыто 62 преступления по статье «Мошенничество» и столько же — за «Неправомерный доступ к компьютерной информации».
